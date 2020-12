సిడ్నీ: బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌(బీబీఎల్‌) పదో సీజన్‌ సందర్భంగా 2021లో వెస్టిండీస్‌ దిగ్గజ క్రికెటర్‌ బ్రియాన్‌ లారాతో కలిసి వ్యాఖ్యానం చేయబోతున్నట్లు ఆస్ట్రేలియా మాజీ కెప్టెన్‌ రికీ పాంటింగ్‌ ప్రకటించాడు. ఈ విషయాన్ని పాంటింగ్‌ ట్విటర్లో వెల్లడిస్తూ లారాతో ఉన్న ఫొటోను పోస్ట్‌ చేశాడు. 'అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. 2021లో మొదటిసారి బ్రియాన్‌ లారాతో కలిసి కామెంటరీ చేయబోతున్నందుకు సంతోషంగా ఉందని' పాంటింగ్‌ వ్యాఖ్యానించాడు. 2020 డిసెంబర్‌ 10న ఆరంభమైన బీబీఎల్‌ పదో సీజన్‌ 2021 ఫిబ్రవరి 6 వరకు జరగనుంది.

Happy New Year everyone. Excited to bring 2021 in by commentating alongside @BrianLara for the first time. #BBL10 pic.twitter.com/C14TNYycnU