నేనెదుర్కొన్న వేగవంతమైన స్పెల్ అదే: పాంటింగ్

సిడ్నీ: తన కెరీర్​లో ఎక్కువ వేగవంతమైన బంతులు ఎదుర్కొన్న స్పెల్ ఎవరిదో ఆస్ట్రేలియా మాజీ కెప్టెన్ రికీ పాటింగ్​ వెల్లడించాడు. పాకిస్థాన్ మాజీ పేసర్ షోయబ్ అక్తర్​ వేసిన ఓ స్పెల్ తాను ఎదుర్కొన్న వాటిలో వేగవంతమైనది అని ట్విట్టర్​లో ఓ అభిమాని అడిగిన ప్రశ్నకు రికీ సమాధానమిచ్చాడు. ఆ వీడియోను కూడా జతచేశాడు.



‘నేను ఎదుర్కొన్న అత్యుత్తమమైన ఓవర్ ఫ్లింటాఫ్​దే అని సమాధానం చెప్పాక.. నాకు చాలా ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. షోయబ్ అక్తర్ వేసిన ఈ స్పెల్​ నేను ఎదుర్కొన్న వాటిలో అత్యంత వేగవంతమైంది’ అని పాంటింగ్ ట్వీట్ చేశాడు. 2005 యాషెస్​లో ఫ్లింటాఫ్ వేసిన ఓ ఓవర్ తాను ఎదుర్కొన్న వాటిలో అత్యుత్తమమైనదని ఇటీవలే పాంటింగ్ చెప్పాడు.

Got plenty of questions the other day after calling the Flintoff over the best I'd faced.



This from @shoaib100mph was the fastest spell I'd ever faced and trust me Justin wasn't backing up too far at the other end. pic.twitter.com/JhhuEwXrAc