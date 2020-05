మౌనంగా ఉండకండి : సురేశ్ రైనా

న్యూఢిల్లీ: లాక్​డౌన్ సమయంలో ప్రపంచంలో గృహ హింస పెరుగుతున్నదని చదువుతుంటే ఎంతో బాధేస్తున్నదని టీమ్​ఇండియా బ్యాట్స్​మన్​ సురేశ్ రైనా తెలిపాడు. హింసకు గురవుతున్న వారు మౌనంగా భరించకుండా.. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని సోమవారం ట్విట్టర్ వేదికగా సూచించాడు.

“మన కుటుంబాన్ని మరింత ప్రేమించేందుకు, బంధం బలపరుచుకునేందుకు ఎన్ని దారులు ఉన్నాయో లాక్​డౌన్ మనకు నేర్పింది. అయితే ఇదే సమయంలో ప్రపంచంలో గృహ హింస, పిల్లలపై దాడులు చాలా పెరిగాయని చదివేందుకు చాలా బాధగా ఉంది. హింసను ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి ఒక్కరికీ చెబుతున్నా.. దయ చేసి మౌనంగా ఉండకండి.. సాయం పొందేందుకు ప్రయత్నించండి(ఫిర్యాదు చేయండి)” అని రైనా ట్వీట్ చేశాడు. కరోనా వైరస్ ప్రభావం కారణంగా ప్రస్తుతం మ్యాచ్​లన్నీ నిలిచిపోవడంతో రైనా ఇంటికే పరిమితమై కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతున్నాడు.



Lockdown has taught us various ways to love & bond with our family. Though it’s disturbing to read how exponentially the no. of child abuse & domestic violence cases have grown around the world. I urge anyone who is facing violence please reach out for help & don’t shut yourself. pic.twitter.com/q6YsJ9pgwa