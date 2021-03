బెంగళూరు: న్యూజిలాండ్‌ వికెట్‌ కీపర్‌, బ్యాట్స్‌మన్‌ ఫిన్‌ అలెన్‌ను జట్టులోకి తీసుకున్నట్లు రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు(ఆర్‌సీబీ) ప్రకటించింది. 23ఏండ్ల ఆస్ట్రేలియా వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ జోష్‌ ఫిలిప్‌ వ్యక్తిగత కారణాలతో ఐపీఎల్‌ 14వ సీజన్‌ నుంచి వైదొలిగాడని ఫ్రాంఛైజీ గురువారం ట్వీట్‌ చేసింది. జోష్‌ ఫిలిప్‌ సీజన్‌ మొత్తానికి దూరంకానుండటంతో అతని స్థానంలో కివీస్‌ ఆటగాడు ఫిన్‌ అలెన్‌తో రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు ఒప్పందం చేసుకున్నదని ఐపీఎల్‌ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఇటీవల ముగిసిన బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌లో సిడ్నీ సిక్సర్స్‌ తరఫున ఆడిన ఫిలిప్‌ ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది టోర్నమెంట్‌గా నిలిచాడు. గతేడాది ఐపీఎల్‌లో ఐదు మ్యాచ్‌ల్లో 78 రన్స్‌ మాత్రమే చేశాడు.



Finn Allen replaces Josh Philippe for #IPL2021.



We regret to inform that Josh Philippe has made himself unavailable for IPL 2021 due to personal reasons. As a result, we have picked an exciting top order batsman in Finn Allen.#PlayBold #Classof2021 pic.twitter.com/DaasJ58ngk