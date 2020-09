ఆరెంజ్‌ ఆర్మీలో చేరిన అఫ్గాన్‌ స్టార్లు!

దుబాయ్‌: కరీబియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(సీపీఎల్‌)లో పాల్గొన్న కొంతమంది విదేశీ ఆటగాళ్లు ఐపీఎల్‌లో సత్తాచాటేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సీపీఎల్‌ ముగియడంతో ఆ లీగ్‌లో పాల్గొన్న పలువురు క్రికెటర్లు ఆయా జట్లతో కలిసేందుకు యూఏఈ చేరుకుంటున్నారు. తాజాగా సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అఫ్గనిస్థాన్‌ స్టార్‌ ప్లేయర్లు రషీద్‌ ఖాన్‌, మహ్మద్‌ నబీ యూఏఈలో ఉన్న ఆ జట్టు క్యాంప్‌లో చేరారు. ఈ ఇద్దరు కూడా ఆరు రోజుల పాటు క్వారంటైన్‌లో ఉంటారు.

క్వారంటైన్‌ సమయంలో ఫిట్‌నెస్‌పై దృష్టిసారిస్తామని చెప్పారు. ఈ ఆరు రోజుల్లో ‌ ఆటగాళ్లకు మూడు సార్లు కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేస్తారు. మూడింటిలోనూ ఫలితం నెగెటివ్‌గా తేలితే తమ సహచరులతో కలిసి శిక్షణలో పాల్గొనడానికి వీరికి అనుమతి ఉంటుంది.

His quarantine plans and playing in empty stadiums – The President speaks after his arrival at the camp today!@MohammadNabi007 | #ReturnOfTheRiser #OrangeArmy #KeepRising pic.twitter.com/h5jZhClbEf