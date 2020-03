అనితర సాధ్యుడు 'జాఫర్‌' .. ఆటకు వీడ్కోలు

ముంబై: భారత వెటరన్ బ్యాట్స్‌మన్ వసీం జాఫర్ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికాడు. రెండు దశాబ్దాల పాటు క్రికెట్‌ ఆడిన జాఫర్‌ అన్ని ఫార్మాట్లకు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించినట్లు శనివారం తెలిపాడు. 42 ఏండ్ల జాఫర్‌ భారత్‌ తరఫున 31 టెస్టులు ఆడి 1,944 పరుగులు చేశాడు. సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో అతడు ఐదు శతకాలు, 11 అర్ధశతకాలు సాధించాడు. టెస్టుల్లో వెస్టిండీస్‌(212), పాకిస్థాన్‌పై(202) ద్విశతకాలు బాదాడు. రంజీ చరిత్రలో అత్యధిక మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఆటగాడు కూడా జాఫరే కావడం విశేషం.



రంజీ లెజెండ్‌..



రంజీలో అత్యధిక మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో జాఫర్‌ తర్వాతి స్థానాల్లో దేవేంద్ర బుందేల(145), అమోల్‌ ముజుందర్‌(136) ఉన్నారు. 2006లో సౌతాఫ్రికాతో సిరీస్‌ సందర్భంగా టెస్టులు, వన్డేల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. దేశవాళీ క్రికెట్లో తనదైన ముద్ర వేసిన జాఫర్‌ ఎంతో మంది యువ క్రీడాకారులతో కలిసి క్రికెట్‌ ఆడాడు. రంజీ ట్రోఫీలో 12వేల పరుగులు చేసిన ఏకైక ఆటగాడిగానూ రికార్డు సృష్టించాడు.

12వేల రన్స్‌ చేసిన తొలి క్రికెటర్‌గా..



తన క్రికెట్‌ కెరీర్‌లో ఎక్కువకాలం ముంబై జట్టు తరఫున ఆడిన జాఫర్‌.. తర్వాత విదర్భకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. రంజీ టోర్నీలో 150 మ్యాచ్‌లు ఆడిన తొలి క్రికెటర్‌గానూ అరుదైన ఘనత అందుకున్నాడు. 1996-97 సీజన్‌లో ఫస్ట్‌క్లాస్‌ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసిన వసీం..మొత్తం 260 మ్యాచ్‌లు ఆడి 19,410 పరుగులు చేయగా.. అందులో 57 శతకాలు, 91 అర్ధశతకాలు కూడా ఉన్నాయి.

Most runs in Ranji Trophy ✅

Most capped player in Ranji Trophy ✅



We wish Wasim Jaffer well as he announces his retirement from all formats of the game.



