యూఏఈలో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ క్రికెట్‌ అకాడమీ

దుబాయ్: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(ఐపీఎల్‌) ఫ్రాంఛైజీ రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ యూఏఈలో అక్టోబర్‌ 12న క్రికెట్‌ అకాడమీని ప్రారంభించనుంది. మధ్యప్రాచ్యంలో ఆ ఫ్రాంఛైజీకి ఇది మొదటి అకాడమీ కాగా ఓవరాల్‌గా ఇది రెండోది. యూఏఈలో క్రికెట్‌ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించనున్న తొలి ఐపీఎల్‌ ఫ్రాంఛైజీ రాజస్థాన్‌ కావడం విశేషం.



రాజస్థాన్‌ యూఏఈ అకాడమీ.. యూఏఈ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న స్పోర్ట్స్‌ కన్సల్టింగ్‌ సంస్థ రెడ్‌బేర్‌ స్పోర్ట్స్‌ భాగస్వామ్యంతో నడుస్తుంది. 'ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రికెట్‌ను ప్రోత్సహించడం, ఫ్రాంఛైజీకి మరింత ఆదరణ తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో అకాడమీని ఏర్పాటు చేసినట్లు' ఫ్రాంఛైజీ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. ది సెవెన్స్‌ స్టేడియంలో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ క్రికెట్‌ అకాడమీ లాంచ్‌ చేయబోతున్నందుకు చాలా గర్వంగా ఉందని ఫ్రాంఛైజీ ట్విటర్లో వెల్లడించింది. జింబాబ్వే మాజీ కెప్టెన్‌ గ్రేమ్‌ క్రీమర్‌, ఆయన టీమ్‌ కోచింగ్‌ ఇస్తుందని తెలిపింది.

