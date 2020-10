బట్లర్‌ అదుర్స్‌..చెన్నైపై రాజస్థాన్‌ విజయం

అబుదాబి: ఐపీఎల్‌-13లో రాయల్స్‌ కీలక సమయంలో రెచ్చిపోయింది. ప్లేఆఫ్స్‌ కోసం తమకు మిగిలిన అన్ని మ్యాచ్‌లను గెలవాల్సిన స్థితిలో పట్టు వదలకుండా పోరాడి గెలిచింది. జోస్‌ బట్లర్‌(70 నాటౌట్‌: 48 బంతుల్లో 7ఫోర్లు, 2సిక్సర్లు) అనూహ్య ఆటతీరుతో అర్ధ సెంచరీ నమోదు చేయగా రాయల్స్‌ గుభాళించింది. బట్లర్‌ దుమ్మురేపే ఆటతీరుతో సోమవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌పై రాజస్థాన్‌ 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. ఆరంభంలో రాజస్థాన్‌ను కట్టడి చేసిన చెన్నై బౌలర్లు బట్లర్‌ జోరుకు బెంబేలెత్తిపోయారు. దీపక్‌ చాహర్‌ రెండు వికెట్లు తీయగా, హేజిల్‌వుడ్‌ ఒక వికెట్‌ తీశాడు.

126 పరుగుల ఛేదన కోసం బరిలో దిగిన రాజస్థాన్‌ జట్టులో బట్లర్‌కు తోడు స్టీవ్‌ స్మిత్‌(26 నాటౌట్‌: 34 బంతుల్లో 2ఫోర్లు) రాణించడంతో 17.3 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి టార్గెట్‌ను ఛేదించింది. బౌలింగ్‌, బ్యాటింగ్‌ విభాగాల్లో తేలిపోయిన చెన్నై మరో ఘోర పరాజయంతో పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగుకు చేరింది. సీజన్‌లో ఇక చెన్నై ప్లేఆఫ్స్‌ కథ ముగిసినట్లే. అంతకుముందు తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన చెన్నై 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 125 పరుగులు చేసింది.

ఆల్‌రౌండర్‌ జడేజా(35: 30 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు) టాప్‌స్కోరర్‌.శామ్‌ కరన్‌(22: 25 బంతుల్లో 1ఫోర్‌, 1సిక్సర్‌), కెప్టెన్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనీ(28: 28 బంతుల్లో 2ఫోర్లు) చెప్పుకోదగ్గ ప్రదర్శన చేశారు. తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో డుప్లెసిస్‌(10), వాట్సన్‌(8), అంబటి రాయుడు(13) దారుణంగా విఫలమయ్యారు. రాజస్థాన్‌ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్‌(1/20), కార్తీక్‌ త్యాగీ(1/35), శ్రేయాస్‌ గోపాల్‌(1/14), రాహుల్‌ తెవాటియా(1/18) తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు.

