జైపూర్‌: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(ఐపీఎల్‌) ఫ్రాంఛైజీ రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఆ జట్టు ప్రధాన కోచ్‌ ఆండ్రూ మెక్‌డొనాల్డ్‌ను తొలగించినట్లు ఆదివారం ప్రకటించింది. భారత మాజీ ఫీల్డింగ్ కోచ్ ట్రెవర్ పెన్నీని సహాయ కోచ్‌గా నియమించింది. ఐపీఎల్‌ 2021 వేలానికి ముందు రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ క్రికెట్‌ డైరెక్టర్‌గా నియమితులైన మాజీ క్రికెటర్‌ కుమార సంగక్కరతో కలిసి పనిచేస్తాడని ఫ్రాంఛైజీ పేర్కొంది. టీమ్‌కు సంబంధించిన అన్ని వ్యవహారాలను సంగక్కర పర్యవేక్షిస్తున్నాడు. రాజస్థాన్‌ తమ కెప్టెన్‌గా యువ ఆటగాడు సంజు శాంసన్‌ను ఎంపిక చేసిన విషయం తెలిసిందే.

కోచింగ్‌ స్టాఫ్‌:



స్పిన్‌ బౌలింగ్ కోచ్‌ సాయిరాజ్‌ బహతులే

ఫాస్ట్‌ బౌలింగ్‌ కోచ్‌ రాబ్‌ అసీల్‌

ఫీల్డింగ్‌ కోచ్‌ దిశాంత్‌ యాగ్నిక్

OFFICIAL: Trevor Penney joins the Royals as Lead Assistant Coach as we finalise coaching structure led by @KumarSanga2 for #IPL2021. ????#HallaBol | #RoyalsFamily