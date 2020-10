RCBvRR: టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న రాజస్థాన్‌

అబుదాబి: ఐపీఎల్‌-13వ సీజన్‌లో నేడు రెండు మ్యాచ్‌లు (డబుల్‌ హెడర్‌) జరుగనున్నాయి. తొలి మ్యాచ్‌లో అబుదాబి వేదికగా రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌, రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్లు తలపడుతున్నాయి.తొలి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో భారీ స్కోర్లు చేసి అదరగొట్టిన రాజస్థాన్‌ మూడో మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతా చేతిలో ఓడిపోగా.. ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగిన ఉత్కంఠ పోరులో సూపర్‌ ఓవర్‌లో నెగ్గిన బెంగళూరు ఫుల్‌ జోష్‌లో ఉంది.

టాస్‌ గెలిచిన రాజస్థాన్‌ కెప్టెన్‌ స్టీవ్‌ స్మిత్‌ బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. అంకిత్‌ రాజ్‌పుత్‌ స్థానంలో మహిపాల్‌ లామ్‌రోర్‌ను తుది జట్టులోకి తీసుకున్నట్లు స్మిత్‌ చెప్పాడు. తమ జట్టులో ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండానే బరిలో దిగుతున్నట్లు ఆర్‌సీబీ సారథి విరాట్‌ కోహ్లీ వెల్లడించాడు.

