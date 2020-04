న్యూఢిల్లీ: క‌రోనా కార‌ణంగా ఏర్ప‌డిన లాక్‌డౌన్ స‌మ‌యాన్ని టీమ్ఇండియా క్రికెట‌ర్లు చ‌క్క‌గా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. కొంద‌రు ఫిట్‌నెస్‌ను కాపాడుకునేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తుంటే..మ‌రికొంద‌రు కుటుంబ‌స‌భ్యుల‌తో స‌ర‌దాగా గ‌డుపుతున్నారు. భార‌త కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీని ఫాలో అవుతూ సీనియ‌ర్ క్రికెట‌ర్ సురేశ్ రైనా శ‌నివారం కొత్త లుక్‌లో క‌నిపించాడు. పొడుగు జుట్టుతో ఇబ్బంది ప‌డుతున్న రైనాకు అత‌ని భార్య ప్రియాంక స‌హాయప‌డింది. త‌న కొత్త హెయిర్ స్టైల్ ఫొటోను రైనా ట్విట్ట‌ర్‌లో అభిమానుల‌తో క‌లిసి పంచుకున్నాడు. హెయిర్‌క‌ట్‌లో త‌న‌కు హెల్ప్ చేసిన ప్రియాంక‌కు రైనా థ్యాంక్స్ చెప్పాడు.

I could not wait any longer ????‍♂️???? thanks for helping me @_PriyankaCRaina #haircut #doityourself pic.twitter.com/fPfnsXqne7