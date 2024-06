June 27, 2024 / 06:16 PM IST

IND vs ENG : టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో కీల‌క‌మైన సెమీ ఫైన‌ల్‌కు వ‌రుణుడు (Rain) అడ్డు ప‌డేలా ఉన్నాడు. భార‌త్ (India), ఇంగ్లండ్ (England) మ్యాచ్‌కు ఆతిథ్య‌మిస్తున్న గ‌యానా (Guyana)లో కుండ‌పోతలా వ‌ర్షం కురుస్తోంది. దాంతో, స్టేడియ‌మంతా జ‌ల‌మ‌యం అయింది. దాంతో, మ్యాచ్ జ‌రుగుతుందా? లేదా? అని అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ నెల‌కొంది. డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ బ‌ట్ల‌ర్ సేన అయితే మ‌హా కంగారుగా ఉంది.

ఎందుకంటే.. రెండో సెమీస్‌కు రిజ‌ర్వ్ డే లేదు. దాంతో, ఔట్ ఫీల్డ్ బాగా త‌డిగా ఉంటే మ్యాచ్ ర‌ద్ద‌య్యే చాన్స్ ఉంది. అదే జ‌రిగితే గ్రూప్ ద‌శ‌లో, సూప‌ర్ 8లో అజేయంగా ఉన్న రోహిత్ బృందం ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లుంది. అప్పుడు వ‌రుసగా రెండోసారి ఫైన‌ల్‌కు వెళ్లాల‌నుకున్న ఇంగ్లండ్ ఆశ‌లు ఆవిరైన‌ట్టే.

🚨 Current situation of Guyana stadium.

There is rain and water all over the field. pic.twitter.com/250gkQy1Fk

— Vishal. (@SPORTYVISHAL) June 27, 2024