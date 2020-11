క్లే కోర్టు రారాజు నాదల్‌ అరుదైన రికార్డు

స్పెయిన్‌ దిగ్గజం రఫెల్‌ నాదల్‌ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. పురుషుల సింగిల్స్‌లో 1,000వ విజయాన్ని అందుకున్నాడు. ఓపెన్‌ శకంలో వెయ్యి సింగిల్స్‌ మ్యాచ్‌లు గెలిచిన నాలుగో ప్లేయర్‌గా నాదల్‌ నిలిచాడు. ఫ్రాన్స్‌లో జరుగుతున్న రోలెక్స్‌ పారీస్‌ మాస్టర్స్‌ తొలి రౌండ్‌లో ఫెలిసియానో లోపెజ్‌ను 4-6, 7-6(5), 6-4 తో ఓడించి స్పెయిన్‌ బుల్ ఈ అరుదైన మైలురాయి అందుకున్నాడు. ఏటీపీ టూర్‌లో అతనికి 1,000 విజయం కావడం విశేషం.

ఇప్పటి వరకు జిమ్మీ కానర్స్(1,274), రోజర్ ఫెదరర్(1,242), ఇవాన్ లెండిల్(1,068) ఈ ఫీట్‌ సాధించారు. ఎనిమిదేండ్ల వయసులో అండర్‌-12 రీజనల్‌ టైటిల్‌ గెలిచిన నాదల్‌..12 ఏళ్లలోనే స్పెయిన్‌, యూరోపియన్‌ ఏజ్‌ గ్రూప్‌ టైటిళ్లు సాధించాడు.

"One very negative thing about getting to 1,000 is that you know you are very old. To win 1,000 matches you need to have a very long career." ????@RafaelNadal #RolexParisMasters pic.twitter.com/XmxrzvzqYs