వివక్ష.. వర్ణానికే పరిమితం కాలేదు: ఇర్ఫాన్

న్యూఢిల్లీ: అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో పోలీసు దుశ్చర్యకు ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ మృతి చెందడంతో వర్ణ వివక్షపై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతున్నది. వివక్షకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం ఉధృతంగా జరుగుతున్నది. క్రీడాకారులు సైతం పెద్ద సంఖ్యలో ఈ విషయంపై స్పందిస్తున్నారు. తాజాగా టీమ్​ఇండియా మాజీ ఆల్​రౌండర్​ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ సైతం వివక్ష అంశంపై గళమెత్తాడు. వివక్ష కేవలం వర్ణానికే పరిమితం కాలేదని, మతం పట్ల కూడా ఉందంటూ మంగళవారం ట్వీట్ చేశాడు.



“చర్మ వర్ణానికే వివక్ష పరిమితం కాలేదు. విభిన్న నమ్మకం(మతం) కలిగి ఉన్నారనే కారణంగా సమాజంలో ఓ ఇల్లు కొననివ్వకపోవడం కూడా వివక్షలో భాగమే” అని ఇర్ఫాన్ ట్వీట్ చేశాడు. కాగా తన కెరీర్​లో 29 టెస్టులు, 120 వన్డేలు, 24 టీ20లు ఆడిన పఠాన్.. జట్టుకు దూరమైన చాలా కాలం తర్వాత ఈ ఏడాది మొదట్లో క్రికెట్​కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు.

Racism is not restricted to the colour of the skin.Not allowing to buy a home in a society just because u have a different faith is a part of racism too... #convenient #racism