దూకుడుగా ఆడుతున్న పడిక్కల్‌

అబుదాబి: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు నిలకడగా ఆడుతోంది. రబాడ వేసిన ఐదో ఓవర్లో జోష్‌ ఫిలిప్(12)‌ ఔటయ్యాడు. ఈ దశలో క్రీజులోకి వచ్చిన విరాట్‌ కోహ్లీ మరో ఓపెనర్‌ దేవదత్‌ పడిక్కల్‌కు సహకారం అందిస్తున్నాడు. పడిక్కల్‌ భారీ షాట్లతో చెలరేగుతున్నాడు. ఢిల్లీ బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బంతులేస్తుండటంతో బెంగళూరు ఆచితూచి బ్యాటింగ్‌ చేస్తోంది.

స్పిన్నర్లు స్వేచ్ఛగా బ్యాటింగ్‌ చేయకుండా కట్టడి చేస్తున్నారు. పవర్‌ప్లే ఆఖరికి బెంగళూరు 40/1తో నిలిచింది. 9 ఓవర్లకు బెంగళూరు వికెట్‌ నష్టానికి 56 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం పడిక్కల్‌(31), కోహ్లీ(12) క్రీజులో ఉన్నారు.

