ఇంగ్లాండ్‌ టపటపా.. 134 పరుగులకే ఆలౌట్‌

చెన్నై: చెపాక్‌లో టీమ్‌ఇండియా ఆధిపత్యం కొనసాగుతోంది. ఇంగ్లాండ్‌తో రెండో టెస్టులో మొదట బ్యాట్‌తో విజృంభించిన భారత్‌.. ఇప్పుడు బంతితోనూ ప్రత్యర్థిని తిప్పేసింది. స్పిన్‌కు సహకరిస్తున్న పిచ్‌పై ఇంగ్లీష్‌ జట్టును 150 పరుగుల లోపే చుట్టేసింది. భారత స్పిన్‌ బౌలింగ్‌ను ఎదుర్కోవడంలో తడబడిన ఇంగ్లీష్‌ జట్టు స్వల్ప స్కోరుకే పరిమితమైంది.రెండో రోజు ఆటలోనూ కోహ్లీసేన పైచేయి సాధించింది.



భారత సీనియర్‌ స్పిన్నర్‌ రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌(5/43) తన మాయాజాలాన్ని ప్రదర్శించి ఇంగ్లాండ్‌ పతనాన్ని శాసించాడు. ఇషాంత్‌ శర్మ(2/22), అక్షర్‌ పటేల్‌(2/40) కట్టుదిట్టంగా బంతులేయడంతో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ 59.5 ఓవర్లలో 134 పరుగులకే ఆలౌటైంది. ఇంగ్లాండ్‌ ఇంకా 195 పరుగులు వెనుకబడి ఉంది.



బెన్‌ఫోక్స్‌(42 నాటౌట్‌: 107 బంతుల్లో 4ఫోర్లు) టాప్‌ స్కోరర్‌. రోరీ బర్న్స్‌(0), డొమినిక్‌ సిబ్లే(16), డేనియల్‌ లారెన్స్‌(9), జో రూట్‌(6), బెన్‌ స్టోక్స్‌(18), ఓలీ పోప్‌(22), మొయిన్‌ అలీ(6) ఆతిథ్య బౌలర్ల దెబ్బకు పెవిలియన్‌కు క్యూ కట్టారు. అంతకుముందు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భారత్‌ 329 పరుగులకు ఆలౌటైంది.



