November 1, 2023 / 03:39 PM IST

పుణె: సౌతాఫ్రికా ఓపెన‌ర్ క్వింట‌న్‌ డీకాక్(Quinton de Kock) .. హాఫ్ సెంచ‌రీ కొట్టాడు. కివీస్‌తో జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో అత‌ను 62 బంతుల్లో అర్థ‌శ‌త‌కం బాదాడు. దాంట్లో రెండు సిక్స‌ర్లు, మూడు బౌండ‌రీలు ఉన్నాయి. వ‌న్డేల్లో అత‌నికి ఇది 31వ హాఫ్ సెంచ‌రీ కావ‌డం విశేషం. తొలుత టాస్ గెలిచిన కివీస్ ముందుగా ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న‌ది. బ‌వుమా 28 ర‌న్స్ చేసి ఔట‌య్యాడు. తాజా స‌మాచారం ప్ర‌కారం 23 ఓవ‌ర్ల‌లో వికెట్ న‌ష్టానికి 114 ర‌న్స్ చేసింది. డీకాక్ 54, వాండ‌ర్ డ‌స్స‌న్ 34 ర‌న్స్‌తో క్రీజ్‌లో ఉన్నారు.

5️⃣0️⃣ For Quinny

Quinton de Kock is in the MOOD in Pune as he notches a 3️⃣1️⃣st half-century 🏏

He can’t stop scoring & we love it 😍#NZvsSA #CWC23 #BePartOfIt pic.twitter.com/PAkDRmvOtU

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 1, 2023