హైద‌రాబాద్‌: మేటి ష‌ట్ల‌ర్ పీవీ సింధు.. కొన్ని రోజుల క్రితం అక‌స్మాత్తుగా లండ‌న్ వెళ్లింది. టోక్యోలో జ‌రిగే ఒలింపిక్స్ కోసం జాతీయ క్యాంపులో శిక్ష‌ణ తీసుకుంటున్న సింధు.. ఆగ‌మేఘాల మీద విదేశాల‌కు ప‌య‌న‌మైంది. అయితే పేరెంట్స్ లేకుండా తొలిసారి ఆమె విదేశాల‌కు వెళ్లిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. త‌న కుటుంబంలో వ‌చ్చిన క‌ల‌హాల వ‌ల్ల హైదరాబాదీ బ్యాడ్మింట‌న్ ప్లేయ‌ర్‌.. లండ‌న్‌కు చెక్కేసిన‌ట్లు ఓ మీడియా త‌న క‌థ‌నంలో పేర్కొన్న‌ది. కానీ త‌మ కుటుంబంలో ఎలాంటి విభేదం లేద‌ని సింధు ఓ ట్వీట్‌లో ఇవాళ స్ప‌ష్టం చేసింది. క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి వ‌ల్ల ఏర్ప‌డ్డ లాక్‌డౌన్ త‌ర్వాత‌.. సింధు ఎటువంటి టోర్నీలో పాల్గొనలేదు. ఇక త‌ర్వ‌లో జ‌ర‌గాల్సిన ఊబ‌ర్ క‌ప్ నుంచి కూడా వైదొలుగుతున్న‌ట్లు ఆమె ఇటీవ‌ల పేర్కొన్న‌ది. లాక్‌డౌన్ వేళ ఇంట్లోనే ఉన్న సింధు.. త‌మ పేరెంట్స్ వ‌ల్ల వ‌త్తిడికి గురైన‌ట్లు ఆరోప‌ణ‌లు వ‌స్తున్నాయి. టోక్యో ఒలింపిక్స్ కోసం నేష‌న‌ల్ క్యాంపులో శిక్ష‌ణ తీసుకుంటున్న సింధు స‌డ‌న్‌గా లండ‌న్‌కు వెళ్ల‌డం మ‌రిన్ని అనుమానాల‌కు తావుతీసింది. అయితే న్యూట్రిష‌న్ ప్రోగ్రామ్‌లో భాగంగా తాను లండ‌న్‌కు వెళ్లిన‌ట్లు సింధు త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో వెల్ల‌డించింది.

సింధును స్వ‌దేశానికి తిరిగి రప్పించేందుకు పేరెంట్స్ ప్ర‌య‌త్నిస్తున్న‌ట్లు ఓ మీడియా సంస్థ త‌న క‌థనంలో వెల్ల‌డించింది. స్వ‌తంత్రంగా జీవించాల‌నుకుంటున్న‌ సింధు కొంత స్వేచ్ఛ కోసం లండ‌న్ వెళ్లిన‌ట్లు ఆ రిపోర్ట్‌లో రాశారు. కానీ లండ‌న్ వెళ్లిన సింధు అక్క‌డ గాటోరేడ్ స్పోర్ట్స్ సైన్స్ ఇన్స్‌టిట్యూట్‌కు చెందిన రెబ‌క్కా రాండెల్‌తో దిగిన ఫోటోను షేర్ చేసింది. త‌న కోచ్ గోపిచంద్‌కు కూడా ఈ విష‌యాన్ని చెప్పిన‌ట్లు సింధు పేర్కొన్న‌ది. కానీ గోపితో కూడా విబేధాలు త‌లెత్తిన‌ట్లు మీడియా క‌థనం ద్వారా తెలుస్తోంది. రెండు నెల‌ల వ‌ర‌కు సింధు ఇండియాకు రాద‌న్న స‌మాచారం కూడా బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది.

ఈ నేప‌థ్యంలో ఓ ఆంగ్ల‌ప‌త్రిక‌లో వ‌చ్చిన క‌థ‌నాన్ని సింధు త‌ప్పుప‌ట్టింది. త‌న‌కు త‌న పేరెంట్స్‌తో కానీ, కోచ్ గోపితో కానీ ఎటువంటి విబేధాలు లేవ‌ని సింధు చెప్పింది. నా కోసం పేరెంట్స్ ఎంతో త్యాగం చేశార‌ని, వారితో నాకెందుకు స‌మ‌స్య‌లు వ‌స్తాయ‌ని ఆమె త‌న ట్వీట్‌లో ప్ర‌శ్నించింది. త‌న‌పై త‌ప్పుడు క‌థ‌నాలు రాస్తున్నవారిపై చ‌ట్ట‌ప‌ర‌మైన చ‌ర్య‌ల‌కు వెళ్ల‌నున్న‌ట్లు సింధు త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో వెల్ల‌డించింది.

Why will I have problems/issues with my parents who have sacrificed their lives for my sake. Mine is a very close knitted family and they will always support me. I am in touch with my family members everyday.