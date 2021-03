న్యూఢిల్లీ: రాబోయే ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(ఐపీఎల్‌) సీజన్‌ కోసం పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ కొత్త బౌలింగ్‌ కోచ్‌గా ఆస్ట్రేలియా మాజీ ఫస్ట్‌ క్లాస్‌ క్రికెటర్‌ డామిన్‌ రైట్‌ నియమితులయ్యాడు. ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ రైట్‌ 123 ఫస్ట్‌క్లాస్‌ మ్యాచ్‌ల్లో 406 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 1998 నుంచి 2011 వరకు క్రికెట్‌ ఆడిన రైట్‌ తర్వాత కోచ్‌గా మారాడు. రైట్‌ బంగ్లాదేశ్‌ అండర్‌-19 జట్టుకు ప్రధాన కోచ్‌ కాగా పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ క్రికెట్‌ ఆపరేషన్స్‌ డైరెక్టర్‌, హెడ్‌ కోచ్‌ అనిల్‌ కుంబ్లే మార్గదర్శకత్వంలో ఆయన పనిచేయనున్నాడు. పంజాబ్‌ జట్టుకు బౌలింగ్‌ కోచ్‌గా రావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందని, జట్టులో ప్రతిభావంతులైన ఆటగాళ్లున్నారని రైట్‌ పేర్కొన్నాడు. స్టార్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ పంజాబ్‌ టీమ్‌కు నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు.

