SRH vs KXIP: పంజాబ్‌ ఆదిలో తడ‘బ్యాటు’

దుబాయ్‌: పంజాబ్‌ లక్ష్య ఛేదనను పేలవంగా ఆరంభించింది. పవర్‌ప్లే ముగిసేలోపే రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. సన్‌రైజర్స్‌ బౌలర్ల ధాటికి పరుగులు కూడా ఆశించిస్థాయిలో రాబట్టలేదు. ఖలీల్‌ అహ్మద్‌ వేసిన రెండో ఓవర్‌లో మయాంక్‌ అగర్వాల్‌(9) పెవిలియన్‌ చేరాడు. మూడో బంతిని మిడాఫ్‌ దిశగా బాదిన మయాంక్‌ రెండో పరుగు కోసం యత్నించి ఔటయ్యాడు. కెప్టెన్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ విసిరిన అద్భుత త్రోకు అగర్వాల్‌ రనౌటయ్యాడు.



ఈ దశలో క్రీజులోకి వచ్చిన సిమ్రాన్‌ సింగ్‌(11) దూకుడుగా ఆడే ప్రయత్నంలో వికెట్‌ చేజార్చుకున్నాడు. ఖలీల్‌ వేసిన ఐదో ఓవర్‌ రెండో బంతిని కవర్‌పాయింట్‌లో ఆడి ప్రియమ్‌ గార్గ్‌ చేతికి చిక్కాడు. మరో ఎండ్‌లో కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్(11)‌ భారీ షాట్లు ఆడలేకపోయాడు. నికోలస్‌ పూరన్‌ వీలు చిక్కినప్పుడల్లా బౌండరీలు బాదుతున్నాడు. పవర్‌ప్లేలో 2 వికెట్లకు 45 పరుగులే చేసింది.

తర్వాతి ఓవర్లోనే మరో కీలక వికెట్‌ కోల్పోయింది. యువ స్పిన్నర్‌ అభిషేక్‌ శర్మ బౌలింగ్‌లో రాహుల్‌ భారీ సిక్సర్‌కు ప్రయత్నించి ఔటవడంతో పంజాబ్‌పై ఒత్తిడి పెరిగింది. 7 ఓవర్లు ముగిసేసరికి పంజాబ్‌ 3 వికెట్లకు 61 పరుగులు చేసింది. పూరన్‌(27), మాక్స్‌వెల్‌(1) క్రీజులో ఉన్నారు.

