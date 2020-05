పాక్‌ క్రికెటర్‌ బ్యాట్‌, జెర్సీని కొన్న పూణె మ్యూజియం

కరాచీ: కరోనా వైరస్​ కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న వారికి సాయం చేసేందుకు పాకిస్థాన్ టెస్టు కెప్టెన్​ అజల్ అలీ బ్యాట్​, జెర్సీని వేలంలో పెట్టగా.. భారత్​లోని ఓ మ్యూజియం బ్యాట్​ను దక్కించుకుంది. 2016లో వెస్టిండీస్​తో టెస్టులో 302 పరుగులు చేసిన బ్యాట్​ను, 2017 చాంపియన్స్​ ట్రోఫీ ఫైనల్​లో ధరించిన జెర్సీని నిధుల సమీకరణ కోసం అజర్ వేలానికి ఉంచాడు. బ్యాట్ సహా జెర్సీపైన పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్ల సంతకాలు ఉన్నాయి. వేలంలో బ్యాట్​ను పుణెలోని గ్లోరీ క్రికెట్ మ్యూజియం రూ.10లక్షల(పాకిస్థాన్ మారకపు విలువ)కు దక్కించుకుందని అజర్ ప్రకటించాడు. కాలిఫోర్నియాలో ఉంటున్న కాష్ విలానీ రూ.10.10లక్షలకు చాంపియన్స్​ట్రోఫీ షర్టును వేలంలో సొంతం చేసుకున్నట్టు ట్వీట్ చేశాడు. అలాగే న్యూజెర్సీలో ఉంటున్న జమాల్ ఖాన్​ కూడా రూ.లక్షను విరాళంగా ఇచ్చారని, అందరికీ ధన్యవాదాలు అంటూ అజర్ పేర్కొన్నాడు. ఈ మొత్తాన్ని కరోనా వైరస్ కారణంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారికి సాయం చేసేందుకు అజర్ వినియోగించనున్నాడు. 2016లో యూఏఈ వేదికగా జరిగిన టెస్టులో త్రిశతకం చేసిన అజర్ అలీ.. డే అండ్ నైట్ టెస్టులో ఈ ఘనత సాధించిన తొలి ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు.

I would like 2 announce the winners of auction @BladesOf_Glory got the bat for 1 million and Mr Kash Villani from California got the CT shirt for 1.1 million congrats and thank u 4 your support.Also like to thank Mr Jamal khan from new jursey who donated 10% of the highest bid.