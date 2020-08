‘ఫిడే’ చెస్‌ టోర్నీ విజేతలకు ప్రధాని మోదీ అభినందన

న్యూఢిల్లీ : భారత్‌కు ఫిడే ఒలింపియాడ్‌లో తొలిసారి స్వర్ణం అందించిన క్రీడాకారులను ప్రధాని నరేంద్రమోదీ అభినందించారు. ఈ విజయం ఇతర ఆటగాళ్లలో స్ఫూర్తిని నింపుతుందని ట్వీట్‌ చేశారు. భవిష్యత్‌లో చెస్‌ ఆటగాళ్లు మరిన్ని విజయాలు ఆందుకోవాలని ప్రధాని ఆకాంక్షించారు. భారత్‌తో కలిసి స్వర్ణం సాధించిన రష్యాకు చెందిన ఆటగాళ్లను సైతం మోదీ అభినందించారు. చెస్‌ ఒలింపియాడ్‌ బంగారు పతకం సాధించిన భారత బృందానికి కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్‌ గాంధీ సైతం శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దేశం మిమ్మల్ని చూసి గర్విస్తుందని ట్వీట్‌ చేశారు. ఆదివారం జరిగిన ఫిడే ఆన్‌లైన్‌ చెస్‌ టోర్నీలో భారత్‌ చరిత్ర సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే.

తొలిసారి ఒలింపియాడ్‌లో ఫైనల్‌కు చేరిన భారతజట్టు రష్యాతో కలిసి సంయుక్త విజేతగా నిలిచి, స్వర్ణ పతకం సాధించింది. ఫైనల్‌లో తెలుగుతేజం కోనేరు హంపి రష్యాకు చెందిన అలెగ్జెండ్రాతో మ్యాచ్‌ జరుగుతుండగా.. ఇంటర్నెట్‌లో అంతరాయం ఏర్పడడంతో సంయుక్త విజేతలుగా ప్రకటించారు. కొవిడ్‌ సంక్రమణ క్రమంలో టోర్నీని ఆన్‌లైన్‌లో నిర్వహించారు. పలుమార్లు ఇంటర్నెట్‌ సదుపాయంలో అంతరాయం ఏర్పడింది. మొదట ఐదు, ఆరు బోర్డుల్లో కూర్చున్న నిహాల్‌ సరీన్‌, దివ్యాదేశ్‌ముఖ్‌లు పోటీపడుతుండగా ఇంటర్నెట్‌లో సమస్య తలెత్తింది. తర్వాత హంపి కూడా అదే సమస్యను ఎదుర్కొంది. మొదట రష్యాను విజేతగా ప్రకటించినా.. భారత ఆటగాళ్లు ఫిర్యాదు చేశారు.

అన్ని అంశాలను పరిశీలించిన నిర్వాహకులు సంయుక్త విజేతలుగా ప్రకటించారు. మొదట ఇంటర్నెట్‌ సమస్య తలెత్తిన సమయానికి ఇరు జట్లు మూడేసి పాయింట్లతో సమానంగా ఉన్నందున భారత్‌, రష్యాలను సంయుక్త విజేతలుగా ప్రకటించారు. తద్వారా భారత్‌ తొలిసారి ఫిడే చెస్‌ ఛాంపియన్‌ ఒలింపియాడ్‌లో స్వర్ణం సాధించింది. 2014 లో భారత్‌ క్యాంస్య పతకం సాధించింది. ఈ టోర్నీలో భారత్‌కు చేరడం కష్ట సాధ్యంగా మారిన తరుణంలో పోలాండ్‌కు చెందిన మోనికా సోకోతో జరిగిన పోరులో హంపీ విజయం సాధించి భారత్‌ను ఫైనల్‌కు చేరింది. ఫైనల్‌లో రష్యాతో సంయుక్తంగా స్వర్ణాన్ని గెలవడం ద్వారా భారత్‌ చెస్‌ బంగారు పతకం కల సాకారమైంది.

Congratulations to our chess players for winning the FIDE Online #ChessOlympiad. Their hard work and dedication are admirable. Their success will surely motivate other chess players. I would like to congratulate the Russian team as well.