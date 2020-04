మెల్​బోర్న్​: 2005 యాషెస్ సిరీస్​ మూడో టెస్టులో ఇంగ్లండ్​పై అద్భుత ఇన్నింగ్స్(156పరుగులు) ఆడిన సమయంలో వినియోగించిన బ్యాట్​ ఫొటోలను ఆస్ట్రేలియా మాజీ సారథి రికీ పాంటింగ్ ట్విట్టర్​లో పోస్ట్ చేశాడు. తన కెరీర్​లో అత్యంత గర్వించదగ్గ ఇన్నింగ్స్ ఆడిన బ్యాట్ ఇదేనంటూ పేర్కొన్నాడు.



“నా కెరీర్ రెండో అర్ధభాగంలో సెంచరీ చేసిన బ్యాట్ల హ్యాండిళ్ల గ్రిప్ కింద మార్క్ చేశాను. 2005 యాషెస్​లో మాంచెస్టర్​ వేదికగా ఇంగ్లండ్​పై జరిగిన మ్యాచ్​లో నేను 156పరుగులు చేసినప్పుడు వాడింది ఈ బ్యాట్​నే. నా కెరీర్​లో అత్యంత గర్వించదగ్గ ఇన్నింగ్స్ అది” అని రికీ పాంటింగ్ ట్వీట్ చేశాడు. 2005 యాషెస్ సిరీస్​లో మాంచెస్టర్ వేదికగా జరిగిన మూడో టెస్టులో పాంటింగ్ సంచలన ఇన్నింగ్స్​ ఆడాడు. 423 పరుగుల లక్ష్యఛేదనలో చివరి రోజు 275 బంతులు ఎదుర్కొని 156 పరుగులు చేశాడు. ఆ మ్యాచ్ డ్రా కావడంలో కీలకపాత్ర పోషించాడు. రికీ ఔటైనా చివరి వికెట్​కు బ్రెట్ లీ, మెక్​గ్రాత్ నిలబడడంతో ఆ మ్యాచ్​ను ఆస్ట్రేలియా కాపాడుకోగలిగింది. అయితే చివరికి సిరీస్​ను ఇంగ్లండ్​ 2-1తో గెలుచుకుంది.

