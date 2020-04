కబడ్డీ ఆటగాళ్లకు ప్రధాని అభినందన

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్​పై సమాచారాన్ని అందించే ఆరోగ్య సేతు యాప్​ను డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలని అభిమానులకు సూచించిన కబడ్డీ ఆటగాళ్లను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అభినందించారు. ప్రొ కబడ్డీ లీగ్​కు చెందిన యు ముంబా జట్టు ఆటగాళ్లు.. ఆరోగ్య సేతు యాప్​ను డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలంటూ ట్విట్టర్​లో వీడియో ద్వారా ప్రజలను కోరారు. యాప్ ఉపయోగాలను, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరించారు.



యు ముంబా జట్టు వీడియో ట్వీట్​పై ప్రధాని మోదీ బుధవారం స్పందించారు. ‘మన కబడ్డీ ప్లేయర్లను విశ్వసించండి. సమర్థంగా యుద్ధం చేసేందుకు కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోండి. కరోనాపై యుద్ధంలో ఏ విషయాలు సహకరిస్తాయో వారు చెబుతున్నారు’ అంటూ మోదీ ట్వీట్ చేశారు.

Trust our Kabaddi players to know a thing or two about giving a good fight.



And here, they are telling you what will help in the fight against COVID-19. https://t.co/2oR0OVrHlX