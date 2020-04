న్యూఢిల్లీ: కరోనాపై యుద్ధంలో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్​ ధరించాలని టీమ్​ఇండియా మాజీ, ప్రస్తుత క్రికెటర్లతో బీసీసీఐ ప్రజలకు సందేశం ఇప్పించింది. సొంతంగా మాస్క్ తయారు చేసుకొని ధరించి టీమ్​ మాస్క్​ఫోర్స్​లో భాగస్వాములవ్వాలని దిగ్గజాలు సచిన్ టెండూల్కర్​, రాహుల్​ ద్రవిడ్, సెహ్వాగ్ సహా ప్రస్తుత పురుష, మహిళా క్రికెటర్లు కోరారు. ఈ వీడియోను బీసీసీఐ ట్విట్టర్​లో పోస్ట్ చేయగా.. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పందించారు.



“అన్నింటికన్నా ఈ రోజుటి ముఖ్యమైన పని ఇదే- టీమ్ ​మాస్క్​ఫోర్స్​లో భాగస్వాములవ్వండి. ఈ పని చిన్నదే అయినా.. ఇలాంటి అవసరమైన ముందు జాగ్రత్త చర్యలు మనల్ని సురక్షితంగా ఉంచుతాయి. దీని గురించిన అవగాహన కల్పించడం ఎంతో ముఖ్యం” అని ప్రధాని మోదీ ట్వీట్ చేశారు. అత్యవసర పనులపై బయటకు వెళ్లే వారు తప్పనిసరిగా మాస్కులు ధరించాలని ప్రభుత్వాలు కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో మాస్కుల కొరత లేకుండా ఎవరికి వారే తయారు చేసుకోవాలంటూ క్రికెటర్లు ప్రజలకు సూచించారు.

ఇదీ చదవండి: వీడియో: టీమ్​ మాస్క్​ఫోర్స్​లో మీరూ చేరండి: క్రికెటర్లు

Among the most important tasks today- be a part of #TeamMaskForce.



Small but essential precautions can keep us all safe.



Important to spread awareness about it... https://t.co/50vY3lF20J