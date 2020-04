ఈ చిన్నారి సూచనలు పాటించండి: వీరూ

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్​ విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను ముద్దుముద్దు మాటలతో ఓ చిన్నారి వివరిస్తున్న వీడియోను టీమ్​ఇండియా మాజీ డాషింగ్ ఓపెనర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ ట్విట్టర్​లో సోమవారం పోస్ట్ చేశాడు.

ఆ వీడియోలో చిన్నారి… మాస్కులు ధరించాలని, తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలని, శానిటైజర్లు వాడాలని, ఇండ్లలోనే ఉండాలని ప్రజలకు సూచించాడు. దీంతో ఆ చిన్నారి మాటలకు సెహ్వాగ్ ముగ్ధుడయ్యాడు.

“ముఖ్యమైన సందేశం. ఇది అందరికీ ముఖ్యమైన విషయం. కరోనా రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను ఈ చిన్నారి ఎంతో ముద్దుగా వివరించాడు. దయచేసి అతడి మాటలు విని, సూచనలు పాటించండి” అని సెహ్వాగ్ ట్వీట్ చేశాడు. అలాగే, ప్రజలు ఇండ్లలోనే ఉంటూ, ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలు పాటించాలని ట్విట్టర్ వేదికగా వీరూ ప్రజలకు సూచిస్తూనే ఉన్నాడు. కరోనాపై అవగాహన కల్పిస్తున్నాడు.

IMPORTANT MESSAGE-

This is still the most important thing for all of us. A child is explaining this beautifully. Please do listen to him and follow his advice. #Covid_19 pic.twitter.com/omeFMN32O9