అద్వానీ ఐదు ల‌క్ష‌ల విరాళం

బెంగ‌ళూరు: ప‌్ర‌మాద‌క‌ర క‌రోనా వైర‌స్‌ను ఎదుర్కొనేందుకు తామున్నామంటూ క్రీడాకారులు ముందుకు వ‌స్తూనే ఉన్నారు. ఇప్ప‌టికే ప‌లువురు ఆర్థిక స‌హాయం ప్ర‌క‌టించగా, సోమ‌వారం స్టార్ క్యూయిస్టు పంక‌జ్ అద్వానీ రూ.5 ల‌క్ష‌ల విరాళం ప్ర‌క‌టించాడు. ఈ విష‌యాన్ని త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా పేర్కొన్నాడు. ‘క‌రోనా మ‌హమ్మారిని ఎదుర్కొనేందుకు నా వంతు స‌హాయం చేస్తున్నాను. పీఎం కేర్స్ స‌హాయ‌క నిధికి 5 ల‌క్ష‌లు ఇస్తున్నాను. వ్యాధి ప‌ట్ల ప్ర‌జ‌ల్లో అవ‌గాహ‌న‌తో పాటు ప్రేమ‌ను, వాత్స్యాలాన్ని పంచండి. జై హింద్’ అని అద్వానీ ట్వీట్ చేశాడు.

A small gesture for a mammoth cause. Contributed Rs 5 Lakhs to the PM CARES Fund. Let’s spread awareness, love, compassion and the spirit of unity for the greater good of humanity. Jai Hind! #PMCARESFund #COVID19 @narendramodi @PMOIndia @KirenRijiju