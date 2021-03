ఇస్లామాబాద్‌: పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెట‌ర్ షాహిద్ అఫ్రిది కూతురిని ఆ టీమ్ పేస్ బౌల‌ర్ ష‌హీన్ షా అఫ్రిది పెళ్లి చేసుకోనున్నాడు. ఈ మేర‌కు ష‌హీన్ షా కుటుంబ స‌భ్యులు త‌మ‌ కుటుంబాన్ని క‌లిసి మాట్లాడిన‌ట్లు అఫ్రిది ట్విట‌ర్ ద్వారా వెల్ల‌డించాడు. పెళ్లిళ్లు స్వ‌ర్గంలోనే నిశ్చ‌య‌మ‌వుతాయంటూ అఫ్రిది ఆ ట్వీట్‌లో కామెంట్ చేశాడు. నా కూతురు కోసం ష‌హీన్ కుటుంబం మా కుటుంబాన్ని అడిగారు. రెండు కుటుంబాలు ఈ విష‌యంపై మాట్లాడుకుంటున్నాయి. పెళ్లిళ్లు స్వ‌ర్గంలోనే నిశ్చ‌య‌మ‌వుతాయి. అల్లా ద‌య‌త‌లిస్తే వీళ్ల పెళ్లి కూడా జ‌రుగుతుంది. ష‌హీన్ ఫీల్డ్ లోప‌ల, బ‌య‌ట స‌క్సెస్ కావాల‌ని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అని అఫ్రిది ట్వీట్ చేశాడు.



Shaheen's family approached my family for my daughter. Both families are in touch, matches are made in heaven, if Allah wills this match will be made too. My prayers are with Shaheen for his continued success on and off the field.