ఇస్లామాబాద్ : టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి సానియా మీర్జా భ‌ర్త షోయ‌బ్ మాలిక్‌కు ప్ర‌మాదం త‌ప్పింది. పాకిస్తాన్ మాజీ కెప్టెన్ షోయ‌బ్ మాలిక్ ప్ర‌యాణిస్తున్న కారు లాహోర్‌లో ఓ ట్ర‌క్కును ఢీకొట్టింది. అయితే ఈ ప్ర‌మాదం నుంచి స్వ‌ల్ప గాయాల‌తో మాలిక్ సుర‌క్షితంగా బ‌య‌ట‌ప‌డ్డారు. తాను సుర‌క్షితంగా ఉన్న‌ట్లు షోయ‌బ్ ట్వీట్ చేశాడు. పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు ఆధ్వ‌ర్యంలో జ‌రిగిన‌ పాకిస్తాన్ సూప‌ర్ లీగ్‌(పీఎస్ఎల్‌-6) స‌మావేశానికి హాజ‌రై తిరిగి వెళ్తుండ‌గా ఈ ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది.



- "I am perfectly all right everybody. It was just a happenstance accident and Almighty has been extremely Benevolent. Thank you to each one of you who've reached out. I am deeply grateful for all the love and care..." ~ Shoaib Malik