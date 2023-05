May 7, 2023 / 06:09 PM IST

IPL 2023 : కొండంత ల‌క్ష్య ఛేద‌నలో ల‌క్నోకు ఓపెన‌ర్లు కైల్ మేయ‌ర్స్(44 : 25 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 2సిక్స్‌లు), క్వింట‌న్ డికాక్(24 : 11 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు) శుభారంభం ఇచ్చారు. ప‌వ‌ర్ ప్లేలో ధ‌నాధ‌న్ ఆడి 72 ప‌రుగులు సాధించారు. ష‌మీ, ర‌షీద్ ఖాన్ ఓవ‌ర్ల‌లో మేయ‌ర్స్ సిక్స్‌లు, ఫోర్లు బాది గుజ‌రాత్‌పై ఒత్తిడి పెంచాడు. ఈ సీజ‌న్‌లో తొలి మ్యాచ్ ఆడుతున్న డికాక్ కూడా ధ‌నాధ‌న్ ఆడుతున్నాడు.

కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా వేసిన నాలుగో ఓవ‌ర్లో మేయ‌ర్స్ ఇచ్చిన క్యాచ్‌ను ర‌షీద్ నేల‌పాలు చేశాడు. ధాటిగా ఆడుతున్న ఈ ఓపెనింగ్ జోడీని విడ‌దీసేందుకు పాండ్యా శ‌త‌విధాలా ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నాడు. ల‌క్నో విజ‌యానికి 84 బంతుల్లో 156 ప‌రుగులు కావాలి.

50-run partnership comes up between the #LSG openers.

Live – https://t.co/DEuRiNeIOF #TATAIPL #GTvLSG #IPL2023 pic.twitter.com/9sjdi46a0p

— IndianPremierLeague (@IPL) May 7, 2023