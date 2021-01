ఆస్ట్రేలియాకు షాక్‌..నాలుగో టెస్టుకు పుకోస్కీ దూరం

బ్రిస్బేన్‌: భారత్‌తో నిర్ణయాత్మక టెస్టుకు ఆస్ట్రేలియా యువ ఓపెనర్‌ విల్‌ పుకోస్కీ దూరమయ్యాడు. శుక్రవారం నుంచి గబ్బా మైదానంలో భారత్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య చివరిదైన నాలుగో టెస్టు జరగనుంది. భుజం గాయం కారణంగా పుకోస్కీ బ్రిస్బేన్‌ టెస్టు నుంచి తప్పుకున్నాడు. సిడ్నీ టెస్టులో అరంగేట్రం చేసిన విల్‌ అదే మ్యాచ్‌లో ఫీల్డింగ్‌ సమయంలో డైవ్‌ చేయడంతో భుజానికి గాయమైంది. విల్‌ ఫిట్‌నెస్‌ టెస్టులో ఫెయిల్‌ కావడంతో అతని స్థానంలో మార్కస్‌ హారీస్‌ను తుది జట్టులోకి తీసుకున్నారు. మార్కస్‌ మరో ఓపెనర్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌తో కలిసి ఇన్నింగ్స్‌ను ఆరంభిస్తాడు. హారీస్‌ 2019 యాషెస్‌ సిరీస్‌ నుంచి టెస్టు క్రికెట్‌ ఆడలేదు.



