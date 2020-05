న్యూఢిల్లీ: 2019 మే 12 అంటే సరిగ్గా ఏడాది క్రితం ఇదే రోజు ఐపీఎల్​లో అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్​గా రోహిత్​ శర్మ అవతరించాడు. సారథిగా ఐపీఎల్​లో తన జట్టు ముంబై ఇండియన్స్​కు నాలుగో టైటిల్​ను అందించాడు. ఫైనల్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​ను ఓడించి.. ఒక్కపరుగు తేడాతో ఓడించి ఐపీఎల్​లో అత్యధిక టైటిళ్లు సాధించిన జట్టుగా ముంబై ఇండియన్స్​ ముందునిలిచింది.

క్వింటన్​ డికాక్​(29), రోహిత్​శర్మ(15), సూర్యకుమార్ యాదవ్​(15), కృనాల్ పాండ్య(7), ఇషాన్ కిషన్(23) అనుకున్న స్థాయిలో రాణించలేకపోవడంతో తుదిపోరులో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ముంబై ఓ దశలో 101 పరుగులకే ఐదు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆ దశలో కీరన్ పొలార్డ్ (41నాటౌట్​) హిట్టింగ్​తో అదరగొట్టడంతో ముంబై 8 వికెట్లు కోల్పోయి 149 పరుగులు చేయగలిగింది. చెన్నై బౌలర్ దీపక్ చాహర్ మూడు వికెట్లు తీశాడు.

150 పరుగుల లక్ష్యఛేదనలో డుప్లెసిస్​(26), సురేశ్ రైనా(8), ఎంఎస్ ధోనీ(2), అంబటి రాయుడు(1) విఫలమవడంతో చెన్నై 82పరుగులకే 4వికెట్లు కోల్పోయింది. షేన్ వాట్సన్(80) చివరి వరకు పోరాడి చివరి ఓవర్లో రనౌట్ అవడంతో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఒక్కపరుగు తేడాతో పరాజయం పాలైంది. దీంతో రోహిత్​ సేన నాలుగోసారి ఐపీఎల్ టైటిల్​ను కైవసం చేసుకుంది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఇప్పటి వరకు మూడుసార్లు ఐపీఎల్ విజేతగా నిలిచింది.



Still holding the ???? close to our ????#OnThisDay in 2019, we made it ????X4️⃣ in the IPL ????#OneFamily @ImRo45 pic.twitter.com/EHQVLEmOku