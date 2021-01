సిడ్నీ: ఆస్ట్రేలియాతో బ్రిస్బేన్‌లో నాలుగో టెస్ట్ జ‌రుగుతుందా లేదా అన్న‌దానిపై ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కూ ఇంకా స్ప‌ష్ట‌త రాలేదు. క్వీన్స్‌ల్యాండ్‌లో క‌ఠినంగా ఉన్న క్వారంటైన్ నిబంధ‌న‌ల‌కు టీమిండియా సిద్ధంగా లేద‌న్న వార్త‌ల నేప‌థ్యంలో చివ‌రి టెస్ట్ జ‌ర‌గ‌డంపై సందేహాలు వ్య‌క్త‌మ‌వుతున్నాయి. నిబంధ‌న‌లు పాటించ‌క‌పోతే రావాల్సిన అవ‌స‌రం లేద‌ని క్వీన్స్‌ల్యాండ్ మంత్రులు ఇప్ప‌టికే తేల్చి చెప్ప‌డం ఈ వివాదాన్ని మ‌రింత ముదిరేలా చేసింది. ఇదే అంశంపై క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియాతో బీసీసీఐ చ‌ర్చించ‌డానికి సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. ఈ నేప‌థ్యంలో టీమిండియా కెప్టెన్ అజింక్య ర‌హానే ఈ వివాదంపై స్పందించాడు. గురువారం నుంచి సిడ్నీలో మూడో టెస్ట్ ప్రారంభం కానున్న నేప‌థ్యంలో వ‌ర్చ‌వ‌ల్ మీటింగ్‌లో ర‌హానే మాట్లాడాడు.



కోపంగా ఏమీ లేదు కానీ..

బ‌యో బ‌బుల్ ప్రొటోకాల్స్‌పై ఇండియ‌న్ టీమ్ ఏమాత్రం కోపంగా లేద‌ని ర‌హానే అన్నాడు. ప్ర‌స్తుతం త‌మ దృష్టంతా మూడో టెస్ట్‌పైనే ఉన్న‌ద‌ని స్ప‌ష్టం చేశాడు. అయితే సిడ్నీలో ప‌రిస్థితుల‌న్నీ సాధార‌ణంగానే ఉన్న స‌మ‌యంలో తాము హోట‌ల్ గ‌దుల‌కే ప‌రిమితం కావ‌డం అనేది కాస్త స‌వాలేన‌ని అన్నాడు. ఈ నిబంధ‌న‌ల‌పై కోపం లేదు. మా ప్రాధాన్య‌త‌లేంటో మాకు తెలుసు అని ర‌హానే చెప్పాడు. క్వారంటైన్ నిబంధ‌న‌లు ఇబ్బంది క‌లిగించేవే అయినా.. దీనిని అల‌వాటు చేసుకోవాల్సిందేన‌ని ర‌హానే చెప్ప‌డం విశేషం. సిరీస్ ర‌ద్దు చేస్తామ‌న్న వార్త‌ల‌పై ర‌హానే నేరుగా స్పందించ‌లేదు. త‌మ దృష్టంతా మ్యాచ్‌పైనే ఉన్న‌ద‌ని, అలాంటి నిర్ణ‌యాలు మేనేజ్‌మెంట్ తీసుకుంటుంద‌ని చెప్పాడు.

Quarantine life is a challenge. We know the life outside in Australia is normal. We know how to handle it. As a team, we want to do well and play some good cricket - Captain @ajinkyarahane88 #AUSvIND pic.twitter.com/vaeGlp0MZz