అబుదాబి: ఐపీఎల్-13లో భాగంగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ భారీ స్కోరు చేసింది. నితీశ్‌ రాణా(81: 53 బంతుల్లో 13 ఫోర్లు, సిక్స్‌), సునీల్‌ నరైన్‌(64: 32 బంతుల్లో 6ఫోర్లు, 4సిక్సర్లు) మెరుపు అర్ధసెంచరీలతో రాణించడంతో కోల్‌కతా 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 194 పరుగులు చేసింది. శుభ్‌మన్‌ గిల్‌(9), రాహుల్‌ త్రిపాఠి(13), దినేశ్‌ కార్తీక్‌(3) విఫలమయ్యారు. ఇయాన్‌ మోర్గాన్‌(17: 9 బంతుల్లో 2ఫోర్లు, సిక్స్‌) ఫర్వాలేదనిపించాడు.

ఢిల్లీ స్టార్‌ పేసర్‌ నోర్ట్జే దెబ్బకు కోల్‌కతా కీలక బ్యాట్స్‌మెన్‌ పెవిలియన్‌ బాట పట్టారు. రెండో ఓవర్‌లోనే ఓపెనర్‌ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌(9)ను ఔట్‌ చేసిన నోర్ట్జే..ఆరో ఓవర్లో రాహుల్‌ త్రిపాఠి(13)ని పెవిలియన్‌ పంపాడు. ఢిల్లీ బౌలర్లలో నోర్ట్జే, రబాడ, స్టాయినీస్‌ తలో రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు.



ఆరంభంలో తడబడిన కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ మధ్య ఓవర్లలో గట్టిగా పుంజుకున్నది. నరైన్‌, రాణా అనూహ్యంగా చెలరేగడంతో స్కోరు బోర్డు పరుగులు పెట్టింది. నాలుగో వికెట్‌కు 115 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. ఈ జోడీ జోరును ఏ బౌలర్‌ అడ్డుకోలేకపోయాడు. ముఖ్యంగా నరైన్‌ క్రీజులోకి వచ్చినప్పటి నుంచే వీరవిహారం చేశాడు. ఫోర్లు, సిక్సర్లు లక్ష్యంగా జోడీ విధ్వంసం సాగడంతో స్కోరు అనూహ్యంగా 190 దాటింది.

Sent in to open the innings, @NitishRana_27 responds with a fine 5️⃣0️⃣ and dedicates it to his father in law, who passed away yesterday.#Dream11IPL pic.twitter.com/1LUINkpqpe