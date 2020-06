హైద‌రాబాద్‌: భార‌త్‌కు చెందిన నితిన్ మీన‌న్‌.. అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ మండ‌లి ఎలైట్ ప్యానెల్‌లో అంపైర్‌గా నియ‌మితుడ‌య్యారు. 2020-21 సీజ‌న్ కోసం నితిన్ మీన‌న్ అంపైరింగ్ బాధ్య‌త‌లు చేప‌ట్ట‌నున్నారు. ఇంగ్లండ్‌కు చెందిన నిగ‌ల్ లాంగ్ స్థానంలో నితిన్ మీన‌న్‌ను మియ‌మించారు. 36 ఏళ్ల నితిన్ మీన‌న్‌.. మూడు టెస్టులు, 24 వ‌న్డేలు, 16 టీ20ల‌కు అంపైరింగ్ చేశాడు. ఐసీసీ ఎలైట్ అంపైరింగ్ జాబితాలోకి ప్ర‌వేశించిన మూడ‌వ భార‌తీయ అంపైర్‌గా నితిన్ మీన‌న్ రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. గ‌తంలో శ్రీనివాస్ వెంక‌ట్రాఘ‌వ‌న్‌, సుంద‌రం ర‌వి ఉన్నారు.

ఐసీసీ జ‌న‌ర‌ల్ మేనేజ‌ర్ చైర్మ‌న్‌ జెఫ్ అలార్డిస్‌, మాజీ క్రికెట‌ర్ సంజ‌య్ మంజ్రేక‌ర్‌, మ్యాచ్ రిఫ‌రీలు రంజ‌న్ మ‌దుగ‌లే, డేవిడ్ బూన్‌లు.. నితిన్ మీన‌న్‌ను అంపైర్‌గా ఎంచుకున్నారు. ఎలైట్ ప్యానెల్‌లో చోటుద‌క్క‌డం గ‌ర్వంగా భావిస్తున్న‌ట్లు నితిన్ తెలిపారు. ప్ర‌స్తుతం లీడింగ్‌లో ఉన్న అంపైర్ల‌తో క‌లిసి అంపైరింగ్ బాధ్య‌త‌ల‌ను చేప‌ట్ట‌డం క‌ల తీరిన‌ట్లుగా ఉంద‌న్నారు. అంత‌ర్జాతీయ మాజీ అంపైర్ న‌రేంద్ర మీన‌న్ కుమారుడే నితిన్ మీన‌న్‌.

2004లో మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లో ఏ లిస్ట్ క్రికెట్ ఆడిన‌ట్లు మీన‌న్ తెలిపారు. త‌న తండ్రి అంత‌ర్జాతీయ అంపైర్ అని, బీసీసీఐ 2006లో అంపైర్ల కోసం ప‌రీక్ష‌లు నిర్వ‌హించింద‌ని, తండ్రి ప్రోత్సాహాంతో ఆ ప‌రీక్ష‌లు రాసిన‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు. వాస్త‌వానికి దేశానికి క్రికెట్ ఆడాల‌నుకున్నా, కానీ 22 ఏళ్ల వ‌య‌సులోనే క్రికెట్‌ను వ‌దిలేసిన‌ట్లు మీన‌న్ తెలిపారు. 23 ఏళ్ల‌కే అంపైర్ అయ్యాన‌ని, అప్ప‌టి నుంచి దానిపైనే ఫోక‌స్ పెట్టిన‌ట్లు ఆయ‌న చెప్పారు.



Nitin Menon has been included in the Emirates ICC Elite Panel of Umpires for the 2020-21 season.



