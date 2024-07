July 6, 2024 / 05:06 PM IST

Nita Ambani : అప‌ర‌ కుబేరుడు, రిల‌య‌న్స్ ఇండ‌స్ట్రీస్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ చిన్న‌ కుమారుడు అనంత్ అంబానీ (Anant Ambani) పెండ్లి సంబురం వైభవంగా జ‌రుగుతోంది. అనంత్ – రాధికా మ‌ర్చంట్‌ల‌ సంగీత్ వేడుక శుక్ర‌వారం రాత్రి క‌న్నుల‌పండువ‌గా జ‌రిగింది. ఈ వేడుక‌లో పొట్టి ప్రపంచ క‌ప్ విజేత‌లు రోహిత్ శ‌ర్మ‌ (Rohit Sharma), సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్, హార్దిక్ పాండ్యాలు ప్ర‌త్యేక ఆక‌ర్ష‌ణ‌గా నిలిచారు. ఐసీసీ ట్రోఫీతో స్వ‌దేశం వ‌చ్చిన ఈ ముగ్గురిని చూసిన ముంబై ఇండియ‌న్స్ ఫ్రాంచైజీ య‌జమాని నీతా అంబానీ(Nita Ambani) ఎమోష‌న‌ల్ అయింది.

‘ఇక్క‌డున్న మ‌నమంతా ఒక కుటుంబం. అయితే.. నాకు మ‌రో ఫ్యామిలీ ఉంది. ఆ కుటుంబం దేశంలోని ప్ర‌తిఒక్క‌రి గుండెలు గ‌ర్వంతో ఉప్పొంగేలా చేసింది. ముంబై ఇండియ‌న్స్ ఫ్యామిలీ ఈరోజు రాత్రి మ‌నతో ఉన్నందుకు నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నానో మాటల్లో చెప్ప‌లేను. ఈ రాత్రి సంబురాల రోజు. అదే స‌మ‌యంలో అనంత్, రాధిక‌ల సంగీత్ వేడుక కూడా. ఈ స‌మ‌యంలో మ‌నమంతా దేశం త‌ర‌ఫున సెల‌బ్రేట్ చేసుకుందాం’ అని నీతా గెస్ట్‌ల‌తో చెప్పింది.

“𝙏𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙏𝙞𝙢𝙚𝙨 𝘿𝙤𝙣’𝙩 𝙇𝙖𝙨𝙩, 𝙏𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚 𝘿𝙤”👏

Mrs. Nita Ambani summed up Team India’s brilliant campaign as they stood against the odds in the #T20WorldCup and emerged as the undisputed champions. 🏆🇮🇳#MumbaiIndians pic.twitter.com/uPibPmWTGK

— Mumbai Indians (@mipaltan) July 6, 2024