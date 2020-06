దుబాయ్​: కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి(ఐసీసీ) కొత్తగా కొన్ని తాత్కాలిక నిబంధనలను మంగళవారం ప్రకటించింది. బంతిని స్వింగ్​కు అనుకూలంగా మార్చేందుకు ఆటగాళ్లు ఉమ్మిని వాడడాన్ని నిషేధించింది. అలాగే ద్వైపాక్షిక సిరీస్​ల్లో ఆతిథ్య దేశ అంపైర్లు ఉండేలా రూల్ విధించడంతో పాటు టెస్టుల్లో జట్టుకు అదనంగా ఓ డీఆర్​ఎస్​ అవకాశాన్నికల్పించనున్నట్టు తెలిపింది. దీంతో పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్​లో రెండు, టెస్టుల్లో ఒక్కో ఇన్నింగ్స్​లో మూడు డీఆర్​ఎస్​ అవకాశాలు ప్రతి జట్టుకు దక్కనున్నాయి. దీంతో పాటు ఆటగాళ్లలో ఎవరికైనా కరోనా వైరస్ సోకితే.. అతడి స్థానంలో మరో ప్లేయర్​ను భర్తీ చేసుకోవచ్చని నిబంధన తెచ్చింది. భారత దిగ్గజం అనిల్ కుంబ్లే నేతృత్వంలోని క్రికెట్ కమిటీ ఐసీసీకి ఈ ప్రతిపాదనలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.



ఉమ్మి రాస్తే ఐదు పరుగుల జరిమానా

ఇప్పటి నుంచి క్రికెట్​లో బంతికి ఉమ్మి రాయడం నిషేధం. ఒకవేళ ఆటగాళ్లు ఉమ్మి రాస్తే.. తొలుత అంపైర్లు కాస్త వెసులుబాటు ఇస్తారు. మళ్లీ రుద్దితే హెచ్చరిస్తారు. ఇలా చాలాసార్లు పునరావృతం చేస్తే ఐదు పరుగులను జరిమానాగా విధించి, వాటిని ప్రత్యర్థి జట్టు స్కోరుకు జమ చేస్తారు.

