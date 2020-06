సమయం మించిపోలేదు మిత్రమా: సమీకి గేల్ మద్దతు

న్యూఢిల్లీ: వర్ణ వివక్షపై పోరాడేందుకు మరీ ఎక్కువ ఆలస్యం కాలేదని వెస్టిండీస్​ ఆటగాడు క్రిస్ గేల్ చెప్పాడు. క్రికెట్​లో తాను వర్ణ వివక్షతో కూడిన వ్యాఖ్యలను ఎదుర్కొన్నానని చెప్పిన విండీస్ మాజీ కెప్టెన్ డారెన్​ సమీకి మద్దతు తెలుపుతూ ట్వీట్ చేశాడు. సమయం మించిపోలేదని, పోరాడుతూనే ఉండాలంటూ సూచించాడు.

“సరైన విషయం కోసం పోరాడేందుకు సమయం మించిపోలేదు. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాలపై పోరాడేందుకు మరీ ఆలస్యం కాలేదు. నీ కథ లాగే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. నేను చెప్పినట్టే.. క్రికెట్​లోనూ ఇది(వర్ణ వివక్ష) ఉంది!” అని గేల్ ట్వీట్ చేశాడు. అమెరికాలో నల్లజాతీయుడు జార్డ్​ ఫ్లాయిడ్ మృతికి పోలీసు కారణవడంపై ఆందోళనలు ఉధృమవుతున్న తరుణంలో జాతి వివక్షపై క్రీడాకారులు సైతం మాట్లాడుతున్నారు. క్రికెట్​లోని జాతి వివక్ష ఉందని క్రిస్ గేల్ ఇటీవల చెప్పగా.. ఐపీఎల్​లోనూ వివక్షతో కూడిన వ్యాఖ్యలను ఎదుర్కొన్నానని సమీ వెల్లడించాడు. వివక్షతో కూడిన వ్యాఖ్యతో తనను సంబోధించిన వారు తనకు క్షమాపణలు చెప్పాలని సమీ డిమాండ్ చేశాడు.



It’s never too late to fight for the right cause or what you’ve experienced over the years! So much more to your story, @darensammy88. Like I said, it’s in the game!! ✊????✊????✊???? https://t.co/w7btmQ3cYf