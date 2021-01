సిడ్నీ: ఆస్ట్రేలియాతో గురువారం నుంచి ప్రారంభం కాబోయే మూడో టెస్ట్‌లో ఆడ‌బోయే తుది జ‌ట్టును ప్ర‌క‌టించింది టీమిండియా. ఇందులో రెండు మార్పుల‌తో బ‌రిలోకి దిగుతోంది. గాయ‌ప‌డిన ఉమేష్ యాద‌వ్ స్థానంలో ఈ మ్యాచ్‌తోనే పేస్‌బౌల‌ర్ న‌వ్‌దీప్ సైనీ టెస్ట్ అరంగేట్రం చేయ‌నుండ‌గా.. మ‌యాంక్ అగ‌ర్వాల్ స్థానంలో రోహిత్ శ‌ర్మ టీమ్‌లోకి వ‌చ్చాడు. శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌తో క‌లిసి రోహిత్ ఓపెనింగ్ చేయ‌నున్నాడు. సైనీతో క‌లిపితే ఈ సిరీస్‌లో టెస్ట్ అరంగేట్రం చేసిన భార‌త ఆట‌గాళ్ల సంఖ్య మూడుకి చేరింది. ఇంత‌కుముందు బాక్సింగ్ డే టెస్ట్‌లో మ‌హ్మ‌ద్ సిరాజ్‌, శుభ్‌మ‌న్ గిల్ కూడా టెస్టుల్లో అడుగుపెట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌కు రోహిత్ శ‌ర్మ వైస్ కెప్టెన్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్నాడు.



సిడ్నీ టెస్ట్‌లో ఆడే టీమ్‌: శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌, రోహిత్ శ‌ర్మ‌, పుజారా, ర‌హానే, విహారి, రిష‌బ్ పంత్‌, జ‌డేజా, బుమ్రా, సిరాజ్‌, సైనీ, అశ్విన్‌

NEWS - #TeamIndia announce Playing XI for the 3rd Test against Australia at the SCG.



Navdeep Saini is all set to make his debut.#AUSvIND pic.twitter.com/lCZNGda8UD