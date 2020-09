అబుదాబి: సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ నిర్దేశించిన 143 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ మూడో వికెట్‌ కోల్పోయింది. స్పిన్‌ సంచలనం రషీద్‌ ఖాన్‌ వేసిన ఏడో ఓవర్‌ రెండో బంతికే కెప్టెన్‌ దినేశ్‌ కార్తీక్‌ ఎల్బీడబ్లూగా వెనుదిరిగాడు. సన్‌రైజర్స్‌ బౌలర్‌ నటరాజన్‌ వేసిన ఐదో ఓవర్లో నితీశ్‌ రాణా(26) కీపర్‌ సాహాకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. వన్‌డౌన్‌లో వచ్చిన రాణా..ఖలీల్‌ అహ్మద్‌ వేసిన నాలుగో ఓవర్లో వరుసగా మూడు ఫోర్లు బాది 14 రన్స్‌ రాబట్టాడు.

దూకుడుగా ఆడే క్రమంలో వికెట్‌ చేజార్చుకున్నాడు. అంతకుముందు ఓపెనర్‌ సునీల్‌ నరైన్‌ డకౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు. యువ ఓపెనర్‌ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌(26) దూకుడుగా ఆడే ప్రయత్నం చేస్తుండగా మోర్గాన్‌ నిలదొక్కుకుంటున్నాడు. 7 ఓవర్లు ముగిసేసరికి కోల్‌కతా 3 వికెట్లకు 55 పరుగులు చేసింది.



#KKR lose two wickets in the powerplay.



Narine and Rana are back in the hut.



Live - https://t.co/qt3p7Ucx5T #Dream11IPL #KKRvSRH pic.twitter.com/8Y2qIoAEbb