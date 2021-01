గంగూలీకి గుండెపోటు..కోలుకోవాలంటూ నగ్మా ప్రార్థనలు

టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్, బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు సౌరవ్ గంగూలీకి గుండెపోటు వచ్చింది. ఈ విషయం క్షణాల్లో ప్రపంచమంతా తెలిసిపోయింది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఇదే న్యూస్ ట్రెండ్ అవుతోంది. గంగూలీకి అస్వస్థత అని తెలియడంతో చాలా మంది ప్రముఖులు ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ సోషల్ మీడియాలో ట్వీట్స్ చేస్తున్నారు. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటూ వరుసగా ట్వీట్లు చేస్తున్నారు.

అందులో సీనియర్ నటి, కాంగ్రెస్ నాయకురాలు నగ్మా కూడా ఉన్నారు. ఒకప్పుడు ఈమెకు దాదాతో మంచి సాన్నిహిత్యం ఉండేది. ఇద్దరి మధ్య ఎఫైర్ కూడా నడిచిందనే వార్తలు కూడా ఉన్నాయి. ఇదిలా ఉంటే ‘సౌరవ్ గంగూలీ త్వరగా కోలుకోవాలి.. గెట్ వెల్ సూన్.. ప్రార్థిస్తున్నా’ అంటూ ట్వీట్ చేసింది నగ్మా. గంగూలీ ప్రస్తుతం కోల్‌కతాలోని వుడ్‌ల్యాండ్స్‌ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. సాయంత్రానికి గంగూలీకి ఆంజియోప్లాస్టీ చికిత్స చేయనున్నట్టు తెలుస్తున్నది. జిమ్‌ చేస్తుండగా గంగూలీకి గుండె పట్టినట్లు అనిపించడంతో వెంటనే ఆయన జిమ్ ఆపేసాడు.. ఆ తర్వాత హాస్పిటల్ కు వెళ్లాడు.

Wishing you a speedy recovery @SGanguly99 . Get well Soon . Much prayers .