ముంబై పోలీసుల‌కు రోహిత్‌శర్మ సెల్యూట్

ముంబై: క‌రోనా వైర‌స్ మ‌హారాష్ట్ర‌లో విల‌య‌తాండవం చేస్తున్న‌ది. దేశంలో అత్య‌ధిక పాజిటివ్ కేసులు ఇక్క‌డే న‌మోద‌వుతుండ‌టం ఆందోళ‌న క‌ల్గిస్తున్న‌ది. ఆసియాలోనే అతి పెద్ద మురికి వాడగా పేరొందిన ధారావిలో కొవిడ్‌-19 కేసులు ఎక్కువగా న‌మోద‌వుతున్నాయి. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ముంబై పోలీసులు ప‌డుతున్న క‌ష్టాన్ని భార‌త వైస్ కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ అభినందించాడు. ట్విట్ట‌ర్‌లో వీడియో ద్వారా త‌న సందేశాన్నివిడుద‌ల చేశాడు. ‘ నిమిషం తీరిక‌లేకుండా ముంబై న‌గ‌రంలోని ప్ర‌తి ప్రాంతాన్ని పోలీసులు క‌వ‌ర్ చేస్తున్నారు. వారిని చ‌ప్ప‌ట్ల‌తో అంద‌రం అభినందిద్దాం. మ‌నం ఇంట్లో ఉండి వారికి మ‌ద్ద‌తుగా నిలుద్దాం ’ అని హిట్‌మ్యాన్ ట్వీట్ చేశాడు. ఇప్ప‌టికే పోలీసుల ప‌నితీరును టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ, ఇషాంత్‌శ‌ర్మ అభినందించిన సంగ‌తి తెలిసిందే.

Big round of applause to @MumbaiPolice for working round the ⏰ and making sure every single part of Mumbai is covered. It’s our duty to help them too by doing a little favour- STAY INDOORS pic.twitter.com/xImXoR5hsk