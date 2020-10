ఢిల్లీని చిత్తుగా ఓడించిన ముంబై

దుబాయ్:‌ డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ ముంబై ఇండియన్స్‌ ఆల్‌రౌండ్‌షోతో అదరగొట్టింది. శనివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ను చిత్తుచేసిన ముంబై 9 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. ఢిల్లీ నిర్దేశించిన 111 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ముంబై 14.2 ఓవర్లలో వికెట్‌ మాత్రమే కోల్పోయి ఛేదించింది. ఇషాన్‌ కిషన్‌(72 నాటౌట్:‌ 47 బంతుల్లో 8ఫోర్లు, 3సిక్సర్లు) అర్ధశతకంతో రాణించడంతో ముంబై అలవోకగా విజయం సాధించింది. క్వింటన్‌ డికాక్‌(26), సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌(12 నాటౌట్‌) ఫర్వాలేదనిపించారు.

అంతకుముందు బుమ్రా(3/17), ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌(3/21) దెబ్బకు ఢిల్లీ 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 110 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఢిల్లీ కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌(25), రిషబ్‌ పంత్‌(21) మాత్రమే కొంతసేపు పోరాడటంతో ఆ మాత్రం స్కోరైనా చేసింది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచి ప్లేఆఫ్‌ బెర్తు దక్కించుకోవాలని భావించిన ఢిల్లీకి నిరాశే ఎదురైంది. కీలక పోరులో బ్యాట్స్‌మెన్‌ సమిష్టి వైఫల్యంతో ఓటమి చవిచూసింది. 18 పాయింట్లతో ముంబై అగ్రస్థానాన్ని మరింత పదిలం చేసుకుంది.

An emphatic win for @mipaltan as they beat #DC by 9 wickets.@ishankishan51 with an unbeaten knock of 72.



