క్వాలిఫయర్‌-1: బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న ఢిల్లీ

దుబాయ్‌: ఐపీఎల్‌-13వ సీజన్‌లో మొదటి క్వాలిఫయర్‌ మ్యాచ్‌కు రంగం సిద్ధమైంది. ఐదోసారి టైటిల్‌ దక్కించుకోవాలని పట్టుదలతో ఉన్న డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ ముంబై ఇండియన్స్‌.. తొలి టైటిల్‌పై కన్నేసిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ఆసక్తికర పోరులో తలపడనున్నాయి.

క్వాలిఫయర్‌-1లో ఓడిన జట్టుకు ఫైనల్‌ చేరేందుకు మరో అవకాశం ఉంటుంది. ఎలిమినేటర్‌ విజేతతో జరిగే క్వాలిఫయర్‌-2లో గెలిస్తే తుదిపోరుకు చేరొచ్చు. టాస్‌ గెలిచిన ఢిల్లీ కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. బుమ్రా, ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌, హార్డిక్‌ పాండ్య మళ్లీ తుది జట్టులోకి వచ్చినట్లు ముంబై సారథి రోహిత్‌ శర్మ తెలిపాడు.





Are you ready for Qualifier 1 between Mumbai Indians and Delhi Capitals? ????????#MIvDC #Dream11IPL pic.twitter.com/nx7iZHX5k3 — IndianPremierLeague (@IPL) November 5, 2020

Qualifier 1. Delhi Capitals XI: P Shaw, S Dhawan, A Rahane, S Iyer, R Pant, M Stoinis, A Patel, D Sams, R Ashwin, K Rabada, A Nortje https://t.co/E4FTqjK95p #MIvDC #Dream11IPL #IPL2020 — IndianPremierLeague (@IPL) November 5, 2020