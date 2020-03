ఐపీఎల్‌ వాయిదా‌..చెన్నై విడిచి వెళ్లిన ధోనీ

చెన్నై: ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్‌(కోవిడ్‌-19) కారణంగా పలు క్రీడా టోర్నీలు రద్దు కావడం లేదా వాయిదా పడడం జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది ఐపీఎల్‌ పూర్తి స్థాయిలో జరగడం అనుమానంగానే ఉంది. కరోనా భయంతో మార్చి 29న ఆరంభం కావాల్సిన ఐపీఎల్‌ను బీసీసీఐ ఏప్రిల్‌ 15కు వాయిదా వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఐపీఎల్‌ కోసం సన్నద్ధమవుతున్న ఆటగాళ్లు కూడా ఇంటిముఖం పట్టారు. చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ ట్రైనింగ్‌ సెషన్స్‌ రద్దు చేయడంతో ఆ జట్టు కెప్టెన్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనీ చెన్నై విడిచి సొంతూరుకు వెళ్లాడు. రాంచీకి బయలుదేరేముందు తనను చూసేందుకు వచ్చిన అభిమానులతో మహీ ఫొటోలు దిగుతూ ఆటోగ్రాఫ్‌లు ఇచ్చాడు.



గత కొన్ని రోజుల నుంచి ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియంలో తొలి ప్రాక్టీస్‌ సెషన్‌లో ధోనీ పాల్గొని సాధన చేశాడు. చాలా కాలం తర్వాత మహీ సన్నాహకానికి దిగడంతో అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో స్టేడియానికి వచ్చారు. హిట్టింగ్‌తో ఫ్యాన్స్‌ను ధోనీ అలరించాడు. అతడితో పాటు అంబటి రాయుడు, మురళీ విజయ్‌, మరికొందరు ప్లేయర్లు ప్రాక్టీస్‌ చేశారు.

