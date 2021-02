చెన్నై: ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్ట్‌లో ఇండియ‌న్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో జ‌రిగిన ఓ ఘ‌ట‌న తాలూకు వీడియో ఇప్పుడు వైర‌ల్ అవుతోంది. టీమిండియాలో అంతా బాగానే ఉందా లేక ప్లేయ‌ర్స్ మ‌ధ్య విభేదాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అన్న చర్చ సీరియ‌స్‌గా జ‌రుగుతుండ‌టం విశేషం. ఆ వీడియోలో స్పిన్న‌ర్ కుల్‌దీప్ యాద‌వ్ మెడ‌ను హైద‌రాబాదీ పేస్ బౌల‌ర్ మ‌హ్మ‌ద్ సిరాజ్ గ‌ట్టిగా ప‌ట్టుకొని ద‌గ్గరికి లాక్కోవడం క‌నిపించింది. సిరాజ్ స‌ర‌దాగా అలా చేశాడా లేక ఇద్ద‌రి మ‌ధ్య అంత‌కు ముందు ఏమైనా జ‌రిగిందా అన్న చ‌ర్చ ఇప్పుడు మొద‌లైంది.



ఈ వీడియో చూసిన త‌ర్వాత ప‌లువురు నెటిజ‌న్లు ఇదే అనుమానం వ్య‌క్తం చేస్తూ ట్వీట్లు చేశారు. సిరాజ్ స‌రదాగానే అలా చేశాడ‌ని అనుకున్నా.. కుల్‌దీప్ రియాక్ష‌న్ మాత్రం వేరేలా ఉంది. సిరాజ్ స‌డెన్‌గా అలా చేయ‌డంతో కుల్‌దీప్ షాక్ తిన్న‌ట్లుగా కనిపించింది. ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగిన‌ప్పుడు కోచ్ ర‌విశాస్త్రి వాళ్ల ముందే నిల్చున్నా.. అత‌డు గ్రౌండ్ వైపు చూస్తున్నాడు. నిజానికి ఈ ఇద్ద‌రూ ఈ మ్యాచ్‌కు తుది జ‌ట్టులో ఉంటార‌ని భావించినా.. టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్ మాత్రం వీళ్ల‌ను కాద‌ని ఇషాంత్‌, న‌దీమ్‌ను తీసుకున్నారు.

@BCCI @SGanguly99 @sachin_rt what is happening here? Why is Siraj manhandling @imkuldeep18? How can such behavior be condoned? Has there been any enquiry ordered into it? @imVkohli @ajinkyarahane88 @ImRo45 @TimesNow @republic @ABPNews @cricbuzz @BefittingFacts