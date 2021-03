హైద‌రాబాద్‌: ఇండియ‌న్ ప్రిమియర్ లీగ్‌(ఐపీఎల్‌)ను హైద‌రాబాద్‌లో నిర్వ‌హించేలా బీసీసీఐపై ఒత్తిడి తీసుకువ‌చ్చే ప్ర‌య‌త్నాలు ముమ్మ‌ర‌మ‌య్యాయి. ఇక్క‌డ ఐపీఎల్ నిర్వ‌హించాలంటూ రాష్ట్ర మంత్రి కేటీఆర్ ఇప్ప‌టికే బీసీసీఐని కోరిన విష‌యం తెలిసిందే. తాము తీసుకున్న కొవిడ్ క‌ట్ట‌డి చ‌ర్య‌ల కార‌ణంగా హైద‌రాబాద్‌లో చాలా త‌క్కువ కేసులు న‌మోద‌య్యాయని, ఐపీఎల్ నిర్వ‌హించ‌డానికి తాము పూర్తి స‌హాయ స‌హ‌కారాలు అందిస్తామ‌ని కేటీఆర్ స్ప‌ష్టం చేశారు. ఇప్పుడు హైద‌రాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేష‌న్ అధ్య‌క్షుడు మ‌హ్మ‌ద్ అజారుద్దీన్ కూడా కేటీఆర్‌కు మ‌ద్ద‌తు తెలిపారు. కేటీఆర్ చేసిన విజ్ఞ‌ప్తికి నేను స‌పోర్ట్ చేస్తున్నాను. బీసీసీఐ ఆదేశాల ప్ర‌కారం ఐపీఎల్‌ను నిర్వ‌హించే సామ‌ర్థ్యం క‌చ్చితంగా హైద‌రాబాద్‌కు ఉంది. బ‌యో సెక్యూర్ బ‌బుల్‌ను మేము సిద్ధం చేస్తామ‌ని ఆయ‌న ట్వీట్ చేశారు.



I strongly support the appeal by @ktrtrs. Hyderabad is absolutely capable in handling and conducting @IPL as per @BCCI’s directives and preparing a bio-secure bubble https://t.co/h3COGQnRwp