June 10, 2024 / 06:25 PM IST

T20 World Cup 2024 : అమెరికా, వెస్టిండీస్‌లు ఆతిథ్య‌మిస్తున్న‌ పొట్టి వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో పాకిస్థాన్(Pakistan) వ‌రుస‌గా రెండో ఓట‌మి చ‌విచూసింది. తొలి మ్యాచ్‌లో ప‌సికూన అమెరికా చేతిలో కంగుతిన్న బాబ‌ర్ ఆజాం సేన‌.. టీమిండియాపై స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో బొక్క‌బోర్లా ప‌డింది. దాంతో, దాయ‌ది జ‌ట్టుపై స‌ర్వ‌త్రా విమ‌ర్శ‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పాక్ దిగ్గ‌జాలు వసీమ్ అక్ర‌మ్(Wasim Akram), వ‌కార్ యూనిస్‌లు అయితే.. గెల‌వాల‌నే క‌సి ఏమాత్రం లేని పాక్ ఆట‌గాళ్ల తీరును ఎండ‌గ‌డుతున్నారు.

మాజీ కెప్టెన్ మ‌హ్మ‌ద్ హ‌ఫీజ్(Mohammad Hafeez) సైతం బాబ‌ర్ సేన వైఫ‌ల్యాన్ని త‌ప్పుప‌ట్టాడు. అంతేకాదు పాక్ క్రికెట్‌ను భ్ర‌ష్టు పట్టించిన మ‌హ్మ‌ద్ అమిర్(Mohammad Amir), ఇమాద్ వ‌సీం(Iamd Wasim)ల కార‌ణంగానే భార‌త్‌పై ఓట‌మి త‌ప్ప‌లేద‌ని హ‌ఫిజ్ మండిప‌డ్డాడు.

