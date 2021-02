టెస్టుల్లో కోహ్లీని డకౌట్‌ చేసిన తొలి స్పిన్నర్‌ ఎవరో తెలుసా?

చెన్నై: టెస్టు క్రికెట్‌లో టీమ్‌ఇండియా కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీని డకౌట్‌ చేసిన తొలి స్పిన్నర్‌గా ఇంగ్లాండ్‌ బౌలర్‌ మెయిన్‌ అలీ అరుదైన రికార్డు సాధించాడు. శనివారం ఆరంభమైన ఇంగ్లాండ్‌తో రెండో టెస్టు మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో‌ కోహ్లీ(0) పరుగుల ఖాతా తెరవకుండానే పెవిలియన్‌ చేరాడు. టెస్టుల్లో విరాట్‌ డకౌట్‌ కావడం ఇది 11వ సారి. స్పిన్‌ బౌలింగ్‌లో డకౌట్‌కావడం ఇదే మొదటిసారి.

తొలి సెషన్‌లో పుజారా ఔటైన తర్వాత కోహ్లీ మైదానంలోకి వచ్చాడు. 22వ ఓవర్లో అలీ వేసిన అద్భుత బంతి అనూహ్యంగా టర్న్‌ తీసుకొని వికెట్లను తాకింది. బౌల్డ్‌ కావడంతో ఆశ్చర్యానికి గురైన కోహ్లీ కొద్దిసేపు క్రీజులోనే ఉండిపోయాడు. అంపైర్లు రీప్లేలో చూసి ఔట్‌గా ప్రకటించడంతో నిరాశగా పెవిలియ్‌ చేరాడు. జేమ్స్‌ ఆండర్సన్‌, స్టువర్ట్‌ బ్రాడ్‌, పాట్‌ కమిన్స్‌, బెన్‌హిల్ఫెనాస్‌, మిచెల్‌ స్టార్క్‌, సురంగ లక్మల్‌, అబు జాయెద్‌, లియామ్‌ ఫ్లంకెట్‌, రవి రాంపాల్‌, కీమర్‌ రోచ్‌ మొత్తం పది మంది కోహ్లీని టెస్టుల్లో సున్నాకే పెవిలియన్‌ పంపారు.

That's Stumps on Day 1 of the 2nd @Paytm #INDvENG Test! @ImRo45's 161 & @ajinkyarahane88's 67 guide #TeamIndia to 300/6. ????????@RishabhPant17 & debutant @akshar2026 will resume the play on Day 2.



Scorecard ???? https://t.co/Hr7Zk2kjNC pic.twitter.com/scONdNQl2W