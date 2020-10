చీఫ్‌ సెలక్టర్‌ పదవి నుంచి వైదొలిగిన మిస్బా...రేసులో అక్తర్‌ !

ఇస్లామాబాద్‌: పాకిస్థాన్‌ పురుషుల క్రికెట్‌ జట్టు చీఫ్‌ సెలక్టర్‌ పదవి నుంచి ఆ దేశ మాజీ కెప్టెన్‌ మిస్బా-ఉల్‌ హక్‌ తప్పుకున్నారు. ఇకపై పాక్‌ క్రికెట్‌ టీమ్‌ ప్రధాన కోచ్‌గా మాత్రమే ఆయన కొనసాగుతారు. పాక్‌ క్రికెట్‌ జట్టుకు ప్రధాన కోచ్‌గా, చీఫ్‌ సెలక్టర్‌గా కొనసాగుతున్న మిస్బాకు రెండు పదవులు అనవసరం అని పాకిస్థాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు(పీసీబీ) భావించింది. ఇటీవల ఇంగ్లాండ్‌ పర్యటనతో పాటు గత సిరీస్‌ల్లో పాక్‌ జట్టు ఆశించిన స్థాయిలో విజయాలు సాధించకపోవడంతో సెలక్టర్‌ పదవి నుంచి తప్పించి హెడ్‌ కోచ్‌గా మాత్రమే కొనసాగించాలని పీసీబీ నిర్ణయించింది.

ఈ నేపథ్యంలో మిస్బా తాజాగా చీఫ్‌ సెలక్టర్‌ పదవి నుంచి వైదొలిగారు. బోర్డులో మిస్బా రెండు పదవుల్లో కొనసాగడంపై గత ఆదేశ మాజీ క్రికెటర్లు, విశ్లేషకులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పాకిస్థాన్‌ మాజీ క్రికెటర్‌ మిస్బా 2019లో ఆదేశ జాతీయ జట్టుకు ప్రధాన కోచ్‌, చీఫ్‌ సెలక్టర్‌గా నియమించబడ్డాడు. తన కోచింగ్‌లో జట్టు మిశ్ర ఫలితాలను సాధించింది. పని ఒత్తిడి, విమర్శల నేపథ్యంలో అతడు సెలక్టర్‌ రోల్‌ నుంచి తప్పుకున్నారు.

పాక్‌ మాజీ స్పీడ్‌స్టర్‌ షోయబ్‌ అక్తర్‌ చీఫ్‌ సెలక్టర్‌ రేసులో ఉన్నాడు. పీసీబీతో చర్చలు జరిగిన విషయాన్ని కూడా అక్తర్‌ ఇప్పటికే ధ్రువీకరించాడు. చర్చలు పూర్తైనందున త్వరలోనే కొత్త సెలక్టర్‌ ఎవరనేదానిపై ఓ స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. వరుసగా విఫలమవుతున్న పాకిస్థాన్ క్రికెట్ టీ‌మ్‌కు అక్తర్‌ చీఫ్ సెలక్టర్‌గా నియమితులయ్యే అవకాశాలున్నాయి.

Chief selector: ❌

Head coach: ✔️



Misbah-ul-Haq steps down from one of his roles with the Pakistan men's team. pic.twitter.com/GF2bBlnTZe